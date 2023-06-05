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Instagram разблокировал аккаунт Роберта Кеннеди-младшего перед выборами президента США

Instagram разблокировал аккаунт Роберта Кеннеди-младшего перед выборами президента США Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт племянника 35-го президента США Джона Кеннеди юриста Роберта Кеннеди-младшего.
Другие страны
5 июня 2023 г. 10:22
Instagram разблокировал аккаунт Роберта Кеннеди-младшего перед выборами президента США

Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт племянника 35-го президента США Джона Кеннеди юриста Роберта Кеннеди-младшего.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

Страница политика стала вновь активной в преддверии выборов на пост президента США, на который тот претендует.

Как указывается в публикации, платформа удалила учетную запись Кеннеди-младшего в 2021 году за "неоднократное распространение ложных утверждений о коронавирусе или вакцинах". По информации издания, за страницей политика следят 760 тыс. человек.

Ранее телеканал CNN информировал, что Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963).

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Версия на английском языке Instagram reinstates Robert F. Kennedy Jr. amid presidential bid launch

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