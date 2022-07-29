Instagram изменит ряд функций в приложении

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики пользователей касаемо копирования TikTok.

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики пользователей касаемо копирования TikTok.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Platformer.

Пользователи были недовольны интерфейсом с полноэкранным видео, а также устраивали различные онлайн-флешмобы с призывом Instagram прекратить копировать TikTok.

В течение ближайших нескольких недель социальная сеть планирует вернуться к предыдущему формату ленты. Также Instagram сократит количество рекомендуемых постов от случайных учетных записей.

"Нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше", - заявил Моссери.

Также ожидается, что в будущем Instagram будет выпускать обновления с учетом пожеланий пользователей.