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Instagram изменит ряд функций в приложении

Instagram изменит ряд функций в приложении Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики пользователей касаемо копирования TikTok.
Другие страны
29 июля 2022 г. 19:08
Instagram изменит ряд функций в приложении

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики пользователей касаемо копирования TikTok.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Platformer.

Пользователи были недовольны интерфейсом с полноэкранным видео, а также устраивали различные онлайн-флешмобы с призывом Instagram прекратить копировать TikTok.

В течение ближайших нескольких недель социальная сеть планирует вернуться к предыдущему формату ленты. Также Instagram сократит количество рекомендуемых постов от случайных учетных записей.

"Нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше", - заявил Моссери.

Также ожидается, что в будущем Instagram будет выпускать обновления с учетом пожеланий пользователей.

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