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    Инспекторы ОЗХО приступили к работе на месте отравления Скрипаля в Солсбери

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Инспекторы из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к работе на месте инцидента в Солсбери, где, по данным Великобритании, было применено нервно-паралитическое вещество, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества.

    Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению и заявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.

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