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Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью

Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai приостановили полеты в международный аэропорт столицы Сомали
Другие страны
9 апреля 2024 г. 15:08
Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью

Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai приостановили полеты в международный аэропорт столицы Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Накануне посольство США в Сомали предупредило сограждан об угрозе терактов в различных районах Могадишо, включая аэропорт, и объявило об отмене "любых передвижений персонала посольства" на 9 апреля.

По сообщениям местных СМИ, минувшей ночью резиденция президента Сомали подверглась обстрелу из минометов. Близ дворца разорвались три снаряда. Данных о последствиях не приводится. Военные на броневиках патрулируют улицы города, установлены дополнительные блокпосты.

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Версия на английском языке Foreign airlines cancel flights to Somalia due to security situation

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