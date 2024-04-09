Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью

Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai приостановили полеты в международный аэропорт столицы Сомали

Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai приостановили полеты в международный аэропорт столицы Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Накануне посольство США в Сомали предупредило сограждан об угрозе терактов в различных районах Могадишо, включая аэропорт, и объявило об отмене "любых передвижений персонала посольства" на 9 апреля.

По сообщениям местных СМИ, минувшей ночью резиденция президента Сомали подверглась обстрелу из минометов. Близ дворца разорвались три снаряда. Данных о последствиях не приводится. Военные на броневиках патрулируют улицы города, установлены дополнительные блокпосты.