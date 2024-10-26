О нас

Иностранцы смогут служить в украинской армии на офицерских должностях

Иностранцы смогут служить в украинской армии на офицерских должностях Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в украинской армии на командных должностях.
Другие страны
26 октября 2024 г. 23:55
Иностранцы смогут служить в украинской армии на офицерских должностях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в украинской армии на командных должностях.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Страна.ua".

До этого, 10 октября, закон о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами был одобрен депутатами Верховной рады.

Документ позволяет привлекать граждан других государств не только как рядовых и сержантов, но и в качестве офицеров.

Замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев признал трудности с комплектованием командного состава ВСУ и заявил, что восполнить пробел планируется за счет уволенных в запас западных военных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əcnəbilər Ukrayna ordusunda zabit kimi xidmət edə biləcəklər

Экслюзивные новости

ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi