Иностранцы смогут служить в украинской армии на офицерских должностях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в украинской армии на командных должностях.
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До этого, 10 октября, закон о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами был одобрен депутатами Верховной рады.
Документ позволяет привлекать граждан других государств не только как рядовых и сержантов, но и в качестве офицеров.
Замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев признал трудности с комплектованием командного состава ВСУ и заявил, что восполнить пробел планируется за счет уволенных в запас западных военных.