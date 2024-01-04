Иностранцы - контракторы ВС РФ смогут получить российское гражданство

Иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции, могут подать заявление о приеме в российское гражданство.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом право на получение гражданства РФ будут иметь также и родственники этих иностранных граждан.
Согласно документу, подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.