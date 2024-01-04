О нас

Иностранцы - контракторы ВС РФ смогут получить российское гражданство

Иностранцы - контракторы ВС РФ смогут получить российское гражданство Иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции, могут подать заявление о приеме в российское гражданство.
Другие страны
4 января 2024 г. 14:10
Иностранцы - контракторы ВС РФ смогут получить российское гражданство

Иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции, могут подать заявление о приеме в российское гражданство.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом право на получение гражданства РФ будут иметь также и родственники этих иностранных граждан.

Согласно документу, подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada əcnəbilərə vətəndaşlıq verilməsi prosedurunda yenilik edilib

Самое важное

Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
Президент Азербайджана: В 2024 году в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди
31 декабря 2023 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi