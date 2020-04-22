Иностранцы до 15 июня смогут работать в Москве без патента

Иностранцы с 15 марта по 15 июня текущего года могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность, также отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов", - сказали в пресс-службе.

В главке также добавили, что "в обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется".

Кроме того, отмечается, что работодатели могут привлекать на работу иностранцев, которые находятся в России по визе и не имеют разрешения на работу, но при наличии у них соответствующего разрешения на привлечение и использование иностранных работников. "Обязательным условием использования иностранной рабочей силы является соблюдение работодателем требований законодательства РФ, включая установленные ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - подчеркнули в ГУ МВД России.