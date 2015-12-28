Иностранцам разрешили служить в Нацгвардии Украины

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий прохождение военной службы по контракту в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины.

Документ также включает положение о том, что командующего Нацгвардии назначает президент по представлению министра внутренних дел Украины, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Ранее иностранцы, которые воевали в добровольческих батальонах в подразделениях МВД и Нацгвардии, заявляли, что принятый в октябре закон о службе в вооруженных силах Украины не позволяет им заключить контракт с Национальной гвардией.

В частности, бойцы полка Нацгвардии "Азов" проводили акции протеста, поскольку представители подразделения без украинского гражданства не могли продолжить службу.

В декабре 2014 года, выступая в парламенте, президент Петр Порошенко объявил, что предоставит своим указом гражданство "белорусам, россиянам, которые с оружием в руках защищали честь и независимость" Украины.