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Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент

Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог подписей в размере 50 тыс. подписей и теперь ее рассмотрит парламент.
Другие страны
27 февраля 2022 г. 03:57
Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог подписей в размере 50 тыс. подписей и теперь ее рассмотрит парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сайта kansalaisaloite (гражданские инициативы).

По мнению авторов, членство в НАТО способно юридически укрепить статус-кво и в значительной степени повысить способность Финляндии противостоять внешним угрозам.

«Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня», - указано в тексте инициативы.

Отметим, что обращение было создано 21 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya patlamentində NATO-ya üzvlük təşəbbüsünə baxılacaq

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