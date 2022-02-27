Инициативу о вступлении Финляндии в НАТО рассмотрит парламент

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог подписей в размере 50 тыс. подписей и теперь ее рассмотрит парламент.

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог подписей в размере 50 тыс. подписей и теперь ее рассмотрит парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сайта kansalaisaloite (гражданские инициативы).

По мнению авторов, членство в НАТО способно юридически укрепить статус-кво и в значительной степени повысить способность Финляндии противостоять внешним угрозам.

«Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня», - указано в тексте инициативы.

Отметим, что обращение было создано 21 февраля.