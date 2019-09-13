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Решение Лондона присоединиться к миссии США в Ормузском проливе осложняет планы ЕС

Инициатива миссии ЕС в Ормузском проливе встала на паузу из-за Лондона
​Решение Великобритании присоединиться к военно-морской миссии в Ормузском проливе под эгидой США ставит на паузу аналогичную европейскую инициативу

Решение Великобритании присоединиться к военно-морской миссии в Ормузском проливе под эгидой США ставит на паузу аналогичную европейскую инициативу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Многие из нас хотели осуществить это с Великобританией из соображений европейской солидарности и избежать кампании США по оказанию максимального давления. Сейчас все это повисло на паузе, потому что Великобритания встала на сторону Соединенных Штатов", - заявил Reuters один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Франция на следующей неделе предпримет попытку объединить страны ЕС для отдельной миссии по защите свободы судоходства в Ормузском проливе и надеется, что в ней примут участие порядка 15 европейских государств.

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