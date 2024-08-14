Инфляция во Франции в июле ускорилась до 2,7%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда цены выросли на 2,5%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом и на 0,2% в помесячном выражении. В июне первый показатель увеличился на 2,2%, второй - на 0,1%.

Повышение цен на энергоносители во Франции в июле ускорилось до 8,5% в годовом выражении с 4,8% месяцем ранее, на продукты питания – замедлилось до 0,5% с 0,8%. Услуги подорожали на 2,5% (2,9% месяцем ранее).