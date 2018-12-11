Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в понедельник Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).

"Гиперинфляция сохраняется, - написал Гусман в своем Twitter. - В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%". По мнению политика, ответственность за "голод и трагедию" венесуэльского народа лежит на правительстве.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. МВФ прогнозировал, что к концу года инфляция в стране может достичь 1 000 000%.