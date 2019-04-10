Инфляция в Венесуэле в марте снизилась до 1,62 млн процентов в годовом выражении

Рост цен в Венесуэле в марте 2019 года замедлился до 18,1%, а в годовом выражении составил 1,62 млн процентов. Об этом сообщил в среду депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) республики Анхель Альварадо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция в марте 2019 года составила 18,1%, накопленная инфляция с начала года - 429,3%, а в годовом выражении - 1,62 млн процентов", - написал политик в Twitter. По его мнению, снижение темпов инфляции объясняется тем, что в течение почти всего месяца экономическая активность в стране была парализована из-за масштабных отключений электричества. В феврале 2019 года месячная инфляция оказалась на уровне в 53,7%, а в годовом выражении достигла почти 2,3 млн процентов.

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд в своем новом докладе, обнародованном ранее в этом месяце, прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.