Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

"Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января этого года) - 905,6%", - заявил он.

В годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен оказался на уровне в 815 тыс. процентов.

20 августа 2018 года в Венесуэле началась деноминация. С купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту - суверенный боливар - к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.

Венесуэла уже несколько лет переживает экономический кризис. По итогам 2018 года инфляция в стране составила почти 1,7 млн %.