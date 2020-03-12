​Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 100%

Рост цен в Венесуэле за два месяца текущего года превысил 100%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал на пресс-конференции в Каракасе комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которую контролируют политические оппоненты президента страны Николаса Мадуро и его правительства.

"Инфляция в феврале составила 22,4%, накопленная с начала года - 102,4%", - заявил член комитета Анхель Альварадо, ссылаясь на отчет, подготовленный парламентариями.

Альварадо отметил, что в годовом выражении рост цен составил 3 276%.