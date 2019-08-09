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Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 1600%

Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 1600%

Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года - почти 1,6 тыс. процентов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в четверг постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития. 

Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства.

Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы. 

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