Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 1600%

Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года - почти 1,6 тыс. процентов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в четверг постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития.

Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства.

Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы.