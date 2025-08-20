О нас

Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года

Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года
Другие страны
20 августа 2025 г. 12:48
Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года

Инфляция в Великобритании в июле достигла самого высокого уровня за последние 18 месяцев, поднявшись с 3,6% до 3,8%.

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Reuters.

Согласно информации, Британия вновь лидирует по темпам роста цен среди крупнейших экономик мира.

Инфляция в секторе услуг Великобритании, за которым внимательно следит Банк Англии, ускорилась до 5% с 4,7% месяцем ранее.

Банк Англии ожидал роста общей инфляции до 3,8% в июле, но прогнозировал меньший рост цен на услуги - на 4,9%.

В этом месяце Банк Англии снизил процентные ставки, но только после того, как политики проголосовали за это с небольшим перевесом (5-4).

“Экономика переживает период высокой инфляции и слабого роста, который, вероятно, сохранится до следующей весны”, - заявил главный экономист Deloitte Иэн Стюарт. Он добавил, что пока неясно, снизит ли Банк Англии ставки в 2025 году.

Банк Англии ожидает, что инфляция в Великобритании в сентябре достигнет 4%, что вдвое превысит целевой показатель и останется выше 2% до середины 2027 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyada inflyasiya rekord səviyyəyə çatıb
Версия на английском языке UK inflation hits 18-month high in July

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi