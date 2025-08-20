Инфляция в Великобритании в июле достигла рекордного уровня за 1,5 года

Инфляция в Великобритании в июле достигла самого высокого уровня за последние 18 месяцев, поднявшись с 3,6% до 3,8%.

Как сообщает Report, об этом пишет агентство Reuters.

Согласно информации, Британия вновь лидирует по темпам роста цен среди крупнейших экономик мира.

Инфляция в секторе услуг Великобритании, за которым внимательно следит Банк Англии, ускорилась до 5% с 4,7% месяцем ранее.

Банк Англии ожидал роста общей инфляции до 3,8% в июле, но прогнозировал меньший рост цен на услуги - на 4,9%.

В этом месяце Банк Англии снизил процентные ставки, но только после того, как политики проголосовали за это с небольшим перевесом (5-4).

“Экономика переживает период высокой инфляции и слабого роста, который, вероятно, сохранится до следующей весны”, - заявил главный экономист Deloitte Иэн Стюарт. Он добавил, что пока неясно, снизит ли Банк Англии ставки в 2025 году.

Банк Англии ожидает, что инфляция в Великобритании в сентябре достигнет 4%, что вдвое превысит целевой показатель и останется выше 2% до середины 2027 года.