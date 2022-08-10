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Инфляция в США замедлилась впервые с апреля

Инфляция в США замедлилась впервые с апреля Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились/
Другие страны
10 августа 2022 г. 17:10
Инфляция в США замедлилась впервые с апреля

Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились/

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства труда страны.

Таким образом, годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель замедлится до 8,7%, а месячный — до 0,2% (с 1,3% в июне).

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении сохранилась на уровне июня в 5,9%, а в месячном — замедлилась до 0,3% с уровня июня в 0,7%.

В частности, цены на продовольствие в США в июле поднялись на 1,1% в месячном выражении, на энергоносители — снизились на 4,6%. В свою очередь за год продукты питания подорожали на 10,9%, что является самым большим ростом в годовом выражении с мая 1979 года, а энергоносители — на 32,9%.

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Версия на английском языке Inflation in US slows down for first time since April

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