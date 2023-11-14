Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2023 года выросли на 3,2% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2023 года выросли на 3,2% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в министерстве труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение темпов до 3,3%.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 4,5% в годовом выражении (после спада на 0,5% в сентябре). Цены на продукты питания увеличились на 3,3% (+3,7% в сентябре), на новые автомобили - на 1,9% (+2,5%). Транспортные услуги подорожали на 9,2% (+9,1%).