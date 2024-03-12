О нас

Инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% в годовом исчислении

Инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% в годовом исчислении Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам февраля на 3,2% в годовом исчислении.
Другие страны
12 марта 2024 г. 19:05
Инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% в годовом исчислении

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам февраля на 3,2% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством труда США.

В январе текущего года этот показатель составлял 3,1%, в декабре 2023 года - 3,4%, в ноябре - 3,1%, в октябре - 3,2%, в сентябре и августе - 3,7%, в июле - 3,2%, в июне - 3%. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,4%.

Спустя больше года (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%) после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США, инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась.

Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны. Как отмечает газета The Washington Post, инфляция в 2023 году "снижалась гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi