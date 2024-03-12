Инфляция в США в феврале ускорилась до 3,2% в годовом исчислении

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам февраля на 3,2% в годовом исчислении.

Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам февраля на 3,2% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством труда США.

В январе текущего года этот показатель составлял 3,1%, в декабре 2023 года - 3,4%, в ноябре - 3,1%, в октябре - 3,2%, в сентябре и августе - 3,7%, в июле - 3,2%, в июне - 3%. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,4%.

Спустя больше года (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%) после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США, инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась.

Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны. Как отмечает газета The Washington Post, инфляция в 2023 году "снижалась гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал".