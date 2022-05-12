Инфляция в Швеции в апреле была рекордно высокой за 30 лет

Инфляция в Швеции выросла в апреле до 6,4%.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации Центрального статистического бюро (ЦСБ) страны.
Это самый высокий показатель с 1991 года, когда максимальное увеличение показателя составляло 7,8%.
В марте инфляция была 6,1%, что уже называли рекордом.
"В апреле продолжался широкий рост цен, в том числе на продукты питания, товары для дома, стоимость ресторанов и гостиниц", - прокомментировал в сообщении ЦСБ статистик цен ведомства Микаэль Нордин.
Многие аналитики предсказывали, что рост цен в апреле должен был составить 6,2%.