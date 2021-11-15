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Инфляция в Швеции находится на самом высоком уровне с осени 2008 года

Инфляция в Швеции находится на самом высоком уровне с осени 2008 года Инфляция в Швеции продолжает расти и сейчас находится на самом высоком уровне с осени 2008 года.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 20:54
Инфляция в Швеции находится на самом высоком уровне с осени 2008 года

Инфляция в Швеции продолжает расти и сейчас находится на самом высоком уровне с осени 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе Центрального статистического бюро (ЦСБ).

В октябре 2021 года изменение инфляции в годовом исчислении составило 3,1%. В сентябре аналогичный показатель составлял 2,8%, целевой уровень Государственного банка - 2,0%.

Согласно экспертам, уровень инфляции в основном обусловлен более высокими ценами на жилье, электроэнергию, а также ростом стоимости топлива. Также наблюдается рост цен на фрукты, овощи и напитки, а также другие категории товаров, в том числе автомобили и бытовую электронику.

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