Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8%

Инфляция в Шри-Ланке, переживающей худший за последние десятилетия финансово-экономический кризис, превысила в июле рекордные 60%.

Инфляция в Шри-Ланке, переживающей худший за последние десятилетия финансово-экономический кризис, превысила в июле рекордные 60%.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил правительственный департамент переписи и статистики островного государства.

По этим данным, в завершающемся месяце уровень инфляции в стране достиг 60,8%. В июне он составлял 54,6%. При этом уровень продовольственной инфляции, которая отражает увеличение стоимости всех продуктов за год, составил 90,9%, что привело к резкому росту стоимости потребительской корзины.

Ранее независимые эксперты ООН выразили тревогу по поводу рекордно высокой инфляции в Шри-Ланке и роста цен на сырьевые товары, а также из-за нехватки электроэнергии и топлива на острове. По их мнению, экономический кризис и политические потрясения в этом островном государстве оказали серьезное воздействие на соблюдение прав человека всего его населения.