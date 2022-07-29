О нас

Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8%

Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8% Инфляция в Шри-Ланке, переживающей худший за последние десятилетия финансово-экономический кризис, превысила в июле рекордные 60%.
Другие страны
29 июля 2022 г. 16:58
Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8%

Инфляция в Шри-Ланке, переживающей худший за последние десятилетия финансово-экономический кризис, превысила в июле рекордные 60%.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил правительственный департамент переписи и статистики островного государства.

По этим данным, в завершающемся месяце уровень инфляции в стране достиг 60,8%. В июне он составлял 54,6%. При этом уровень продовольственной инфляции, которая отражает увеличение стоимости всех продуктов за год, составил 90,9%, что привело к резкому росту стоимости потребительской корзины.

Ранее независимые эксперты ООН выразили тревогу по поводу рекордно высокой инфляции в Шри-Ланке и роста цен на сырьевые товары, а также из-за нехватки электроэнергии и топлива на острове. По их мнению, экономический кризис и политические потрясения в этом островном государстве оказали серьезное воздействие на соблюдение прав человека всего его населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Inflation in Sri Lanka reaches record 60.8% in July

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi