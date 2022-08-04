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Инфляция в Нидерландах составила максимум с 1975 года

Инфляция в Нидерландах составила максимум с 1975 года Инфляция в Нидерландах в июле составила 10,3%.
Другие страны
4 августа 2022 г. 15:33
Инфляция в Нидерландах составила максимум с 1975 года

Инфляция в Нидерландах в июле составила 10,3%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно Центральному статистическому бюро Нидерландов, такой высокий показатель не фиксировался с 1975 года, когда уровень инфляции превышал 10%.

По данным организации, особенно заметно подорожали энергоресурсы: более чем в два раза по сравнению с июлем прошлого года, если брать в расчет новые контракты. Еда и напитки также стали значительно дороже. За год стоимость корзины продуктов увеличилась на 12,3%. "Мучные и молочные продукты, сахар и сладости, в том числе мороженое, внесли наибольший вклад в тенденцию", - отметили в статистическом бюро.

Согласно расчетам организации, последний раз инфляция в Нидерландах превышала 10% в сентябре 1975 года. "В определенной степени причины для высокой инфляции были те же, что и сейчас, - отметил главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген. - В обоих случаях это связано с энергоносителями. Тогда это был нефтяной бойкот, а сейчас - ситуация с газом

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