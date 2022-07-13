Инфляция в Испании в июне достигла самого высокого показателя с 1985 года

Инфляция в Испании в июне текущего года достигла 10,2%.

Инфляция в Испании в июне текущего года достигла 10,2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики королевства.

"Годовой уровень общего индекса потребительских цен в июне составил 10,2%, что на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце", - уточнили в агентстве. По его информации, это самый высокий показатель с апреля 1985 года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне выросли в Испании на 12,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый значительный рост с 1994 года. Также в институте статистики обратили внимание на рост цен на топливо и электроэнергию.