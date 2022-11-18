Инфляция в еврозоне в октябре составила 10,6%

Годовой рост цен в 19 странах еврозоны по итогам октября этого года впервые в истории существования валютного объединения ускорился до 10,6%. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в пресс-службе Евростата.

Годовой рост цен в 19 странах еврозоны по итогам октября этого года впервые в истории существования валютного объединения ускорился до 10,6%. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в пресс-службе Евростата.

Уточняется, что в прошлом месяце стоимость энергоносителей повысилась больше остальных товаров (+4,4%). Рост цены на продукты питания, алкоголь и табак составил 2,74%.

Меньше всего цены выросли во Франции - на 7,1%, Испании - 7,3%. На Мальте инфляция составила 7,4%. Отмечается, что статистическое ведомство повысило показатель на 0,1% относительно предварительных итогов месяца.