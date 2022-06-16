Инфляция в Болгарии достигла рекордного показателя за 24 года

Национальный статистический институт Болгарии объявил в среду о рекордной инфляции в стране за последние 24 года.
Отмечено, что наибольший рост цен в мае - 3,2% - приходится на транспорт. Рестораны и отели подняли цены на 2%. Товары для дома подорожали на 1,6%.
Среди продуктов питания больше всего подорожал картофель, цена на который выросла на 14%, затем идет хлеб - 9,4%, рыба - 8,2%. Цена на бензин выросла на 7,4%, дизельное топливо - на 5,1%.
При этом подешевели огурцы (25,5%), помидоры (9,7%) и перец (18,8%).