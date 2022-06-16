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Инфляция в Болгарии достигла рекордного показателя за 24 года

Инфляция в Болгарии достигла рекордного показателя за 24 года Национальный статистический институт Болгарии объявил в среду о рекордной инфляции в стране за последние 24 года.
Другие страны
16 июня 2022 г. 07:12
Инфляция в Болгарии достигла рекордного показателя за 24 года

Национальный статистический институт Болгарии объявил в среду о рекордной инфляции в стране за последние 24 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот показатель в мае достиг 15,6% в годовом исчислении, чего не было с 1998 года, когда уровень инфляции составлял 18%.

Отмечено, что наибольший рост цен в мае - 3,2% - приходится на транспорт. Рестораны и отели подняли цены на 2%. Товары для дома подорожали на 1,6%.

Среди продуктов питания больше всего подорожал картофель, цена на который выросла на 14%, затем идет хлеб - 9,4%, рыба - 8,2%. Цена на бензин выросла на 7,4%, дизельное топливо - на 5,1%.

При этом подешевели огурцы (25,5%), помидоры (9,7%) и перец (18,8%).

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