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Инфляция в Аргентине в январе превысила 20 процентов

Инфляция в Аргентине в январе превысила 20 процентов Инфляция в Аргентине в январе составила 20,6% по отношению к декабрю, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 03:17
Инфляция в Аргентине в январе превысила 20 процентов

Инфляция в Аргентине в январе составила 20,6% по отношению к декабрю, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке.

Как передает Report, об этом следует из данных Национального института статистики.

"Потребительские цены в январе 2024 года выросли на 20,6% по отношению к декабрю, в годовом выражении рост составил 254,2%", - говорится в докладе.

Институт отмечает, что семья из четырех человек должна иметь доход в 596 823 тысячи песо (примерно 600 долларов), чтобы не считаться бедной. Между тем, средняя зарплата в Аргентине составляет 300 тысяч песо.

Инфляция в Аргентине в 2023 году показала худший результат за более чем 30 лет - по итогам 12 месяцев она составила 211,4%.

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