Инфляция в Аргентине в январе превысила 20 процентов

Инфляция в Аргентине в январе составила 20,6% по отношению к декабрю, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке.
Как передает Report, об этом следует из данных Национального института статистики.
"Потребительские цены в январе 2024 года выросли на 20,6% по отношению к декабрю, в годовом выражении рост составил 254,2%", - говорится в докладе.
Институт отмечает, что семья из четырех человек должна иметь доход в 596 823 тысячи песо (примерно 600 долларов), чтобы не считаться бедной. Между тем, средняя зарплата в Аргентине составляет 300 тысяч песо.
Инфляция в Аргентине в 2023 году показала худший результат за более чем 30 лет - по итогам 12 месяцев она составила 211,4%.