О нас

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 100%

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 100% Рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%.
Другие страны
11 октября 2024 г. 01:16
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 100%

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2024 года вырос на 3,5%, с начала года - на 101,6%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 209%", - говорится в докладе.

Сентябрьский показатель стал самым низким с ноября 2021 года, однако инфляция в Аргентине остается самой высокой в регионе. Сильнее всего на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+7,3%), одежду (+6%) и образование (+4,3%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года - 94,8%, 2021 года - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства было повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины
Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины
11 октября 2024 г. 01:52
Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга
Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга
10 октября 2024 г. 23:52
В результате авиаударов по двум районам Бейрута погибли 11 человек, 48 пострадали
В результате авиаударов по двум районам Бейрута погибли 11 человек, 48 пострадали
10 октября 2024 г. 23:27
Во Флориде число погибших из-за урагана Милтон возросло до девяти
Во Флориде число погибших из-за урагана "Милтон" возросло до девяти
10 октября 2024 г. 23:02
Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины
Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины
10 октября 2024 г. 21:51
Турция может привлечь российские компании к угольным проектам
Турция может привлечь российские компании к угольным проектам
10 октября 2024 г. 21:17
Посольство РФ рекомендовало находящимся в Иране россиянам соблюдать меры безопасности
Посольство РФ рекомендовало находящимся в Иране россиянам соблюдать меры безопасности
10 октября 2024 г. 20:46
СМИ: Британия обсуждает планы отправки военных инструкторов в Украину
СМИ: Британия обсуждает планы отправки военных инструкторов в Украину
10 октября 2024 г. 20:16
В Латвии ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в истории страны
В Латвии ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в истории страны
10 октября 2024 г. 19:37
В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек
В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек
10 октября 2024 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi