Инфляция в Аргентине с начала года превысила 100%

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%.

Рост цен в Аргентине в сентябре составил 3,5%, с начала года инфляция составила 101,6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в сентябре 2024 года вырос на 3,5%, с начала года - на 101,6%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 209%", - говорится в докладе.

Сентябрьский показатель стал самым низким с ноября 2021 года, однако инфляция в Аргентине остается самой высокой в регионе. Сильнее всего на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+7,3%), одежду (+6%) и образование (+4,3%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года - 94,8%, 2021 года - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства было повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо.