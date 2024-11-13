Инфляция в Аргентине с начала года достигла 107%

Рост цен в Аргентине в октябре составил 2,7%, с начала года инфляция составила 107%.

Рост цен в Аргентине в октябре составил 2,7%, с начала года инфляция составила 107%.

Как передает Report , это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в октябре 2024 года вырос на 2,7%, с начала года - на 107%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 193%", - говорится в докладе.

Октябрьский показатель стал самым низким с ноября 2021 года, подтвердив тенденцию на замедление темпов инфляции. Сильнее всего в октябре на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+5,4%), одежду (+4,4%), а также услуги в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (+4,3%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года - 94,8%, 2021 года - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства было повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо.