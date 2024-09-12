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Инфляция в Аргентине с начала 2024 года превысила 90%

Инфляция в Аргентине с начала 2024 года превысила 90% Рост цен в Аргентине в августе составил 4,2%, с начала года накопленная инфляция составила почти 95%.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 02:22
Инфляция в Аргентине с начала 2024 года превысила 90%

Рост цен в Аргентине в августе составил 4,2%, с начала года накопленная инфляция составила почти 95%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в августе 2024 года вырос на 4,2%, с начала года - на 94,8%. По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года рост составил 236,7%", - говорится в докладе.

По сравнению с июлем, когда рост цен составил 4%, инфляция в августе немного ускорилась. Сильнее всего на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+7%), образование (+6,6%) и транспорт (+5,1%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года - 94,8%, 2021 года - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо за доллар.

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