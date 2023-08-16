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Индонезия выделит 2,7 млрд долларов на строительство новой столицы

Индонезия выделит 2,7 млрд долларов на строительство новой столицы Индонезия планирует израсходовать $2,7 млрд на строительство новой столицы страны в 2024 году.
Другие страны
16 августа 2023 г. 18:40
Индонезия выделит 2,7 млрд долларов на строительство новой столицы

Индонезия планирует израсходовать $2,7 млрд на строительство новой столицы страны в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство республики.

По его информации, большую часть выделенных средств предполагается израсходовать на объекты инфраструктуры и жилье для госслужащих. "Вспомогательная инфраструктура будет завершена в 2024 году", - приводит агентство слова министра финансов Сри Мульяни Индравати. Как уточнил министр общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимулджоно, в сентябре планируется начать воздвижение жилых помещений для примерно 16 тыс. государственных служащих, военных и полицейских. "Четыре офиса координирующего министерства и президентский дворец будут завершены в следующем году, а площадь для церемонии поднятия флага будет завершена к июлю следующего года", - добавил министр.

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