В Индонезии ввели ЧП из-за жестокого обращения с женщинами и детьми

Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за растущего масштаба насильственных действий в отношении женщин и детей.

Индонезия вводит чрезвычайное положение из-за растущего масштаба насильственных действий в отношении женщин и детей.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANTARA, об этом заявила министр по расширению прав и возможностей женщин и защите детей Арифа Фаузи.

"Мы объявляем чрезвычайное положение из-за растущего насилия в отношении женщин и детей", - заявила Фаузи.

Министр подчеркнула необходимость сотрудничества между министерствами и учреждениями для предотвращения и борьбы с насилием в их отношении.

"Координация и синергия необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако с общей осведомленностью мы можем решить эту проблему вместе", - отметила она.

По словам Фаузи, решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии, охватывая 49,42%, а дети - целых 31,6%.