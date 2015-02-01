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    ​Индонезия возобновила поисковую операцию на месте крушения самолета AirAsia

    Перед спасателями стоит цель по поиску 86 погибших в ходе падения лайнера

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Индонезийские спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения самолета AirAsia, который пропал с радаров 28 декабря прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, перед спасателями стоит цель по поиску 86 погибших в ходе падения лайнера.

    По словам главы Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, в операции примут участие 68 дайверов, которые продолжат осмотр фюзеляжа самолета.

    На борту потерпевшего крушение Airbus A320-200 авиакомпании Air Asia находились 162 человека. Лайнер пропал с радаров вскоре после начала полета. В настоящее время спасателям удалось обнаружить тела 70 погибших.

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