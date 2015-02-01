​Индонезия возобновила поисковую операцию на месте крушения самолета AirAsia

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Индонезийские спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения самолета AirAsia, который пропал с радаров 28 декабря прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, перед спасателями стоит цель по поиску 86 погибших в ходе падения лайнера.

По словам главы Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, в операции примут участие 68 дайверов, которые продолжат осмотр фюзеляжа самолета.

На борту потерпевшего крушение Airbus A320-200 авиакомпании Air Asia находились 162 человека. Лайнер пропал с радаров вскоре после начала полета. В настоящее время спасателям удалось обнаружить тела 70 погибших.