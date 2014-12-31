Индонезия возобновила поисковую операцию на месте крушения лайнера AirAsia

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Поисковая группа возобновила работу на месте крушения пассажирского лайнера A320-200 малайзийской компании AirAsia, сообщил телеканал CNN в среду.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, обломки самолета обнаружили во вторник на дне Яванского моря на расстоянии от 100 до 200 километров от последнего зарегистрированного местоположения A320.

ВМС Индонезии, которые руководят работами, обнаружили более 40 тел погибших при крушении. 3 из них на момент написания текста удалось опознать.

Самолет А-320-200, выполнявший рейс QZ8501 из Индонезии в Сингапур, исчез с экранов радаров после того, как последний раз пилот запрашивал у диспетчера разрешение на изменение маршрута в 06:17 по местному времени в воскресенье.

На борту лайнера находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, большинство из них индонезийцы. Кроме того, 23 человека, купившие билеты на рейс, ко времени вылета в аэропорт не явились.