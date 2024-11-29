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Индонезия ведет переговоры с РФ и США о поставке модульных реакторов для АЭС

Индонезия ведет переговоры с РФ и США о поставке модульных реакторов для АЭС Индонезия обсуждает с Россией и США поставку малых модульных реакторов (ММР) для атомных электростанций.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 15:36
Индонезия ведет переговоры с РФ и США о поставке модульных реакторов для АЭС

Индонезия обсуждает с Россией и США поставку малых модульных реакторов (ММР) для атомных электростанций.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра планирования национального развития страны Виви Юласвати.

"Переговоры проходят с одобрения президента Индонезии, и пока преждевременно говорить об их результатах и конкретных заказах на поставки", - сказала замминистра.

Индонезия планирует приступить к эксплуатации первой АЭС к 2036 году, чтобы сократить производство электроэнергии угольными электростанциями, на которые сейчас приходится свыше половины вырабатываемой электроэнергии в стране, отметила Юласвати.

Индонезийское правительство намерено предоставить иностранным инвесторам возможности для создания в стране в течение 15 лет мощностей для выработки 75 ГВт электроэнергии за счет использования возобновляемых источников.

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