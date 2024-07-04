Индонезия в два раза увеличит финансирование БАПОР

Индонезия планирует в текущем году в два раза увеличить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Индонезия планирует в текущем году в два раза увеличить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report со ссылкой на газету Jakarta Globe, об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Арраманаха Насир.

"В 2023 году мы утроили наш вклад (в БАПОР). В этом году мы ожидаем удвоения того, что утроили в прошлом году", - сказал он.

Согласно данным, в 2023 году Индонезия предоставила БАПОР более 2 млн долларов, что значительно превышает ее пожертвования агентству в предыдущие годы. Издание связывает позицию Джакарты с ее растущим беспокойством по поводу происходящего в секторе Газа.