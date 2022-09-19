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Индонезия разрабатывает проект строительство первой атомной электростанции

Индонезия разрабатывает проект строительство первой атомной электростанции В Индонезии будет построена первая в стране атомная электростанция (АЭС) к 2040 году.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 16:38
Индонезия разрабатывает проект строительство первой атомной электростанции

В Индонезии будет построена первая в стране атомная электростанция (АЭС) к 2040 году.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал CNBC, об этом сообщило Минэнергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

"К 2040 году мы действительно намерены завершить строительство первой АЭС в Индонезии. Мы еще не определились с окончательной мощностью будущей станции", — сообщил гендиректор отдела министерства по возобновляемым источникам энергии Дадан Кусдиана.

По его словам, департамент разработал дорожную карту проекта АЭС.

В настоящее же время обсуждается строительство малых атомных станций на островах Индонезии. К "малым" относятся станции электрической мощностью от 10 до 300 МВт. К преимуществам малых АЭС эксперты относят низкую стоимость и высокую скорость строительства.

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