Индонезия разрабатывает проект строительство первой атомной электростанции

В Индонезии будет построена первая в стране атомная электростанция (АЭС) к 2040 году.

В Индонезии будет построена первая в стране атомная электростанция (АЭС) к 2040 году.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал CNBC, об этом сообщило Минэнергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

"К 2040 году мы действительно намерены завершить строительство первой АЭС в Индонезии. Мы еще не определились с окончательной мощностью будущей станции", — сообщил гендиректор отдела министерства по возобновляемым источникам энергии Дадан Кусдиана.

По его словам, департамент разработал дорожную карту проекта АЭС.

В настоящее же время обсуждается строительство малых атомных станций на островах Индонезии. К "малым" относятся станции электрической мощностью от 10 до 300 МВт. К преимуществам малых АЭС эксперты относят низкую стоимость и высокую скорость строительства.