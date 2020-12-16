Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19

Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило продлить испытания вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac по меньшей мере еще на три месяца. Как передает Report, об этом сообщает издание Jakarta Post.
Как сообщил губернатор провинции Западная Ява Ридван Камил, ранее ожидалось, что испытания вакцины и проведение анализов крови волонтеров должны завершиться в декабре, теперь еще один анализ для выявления уровня антител у привитых будет проведен в марте следующего года.
Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma ранее ожидала, что местный регулятор в конце января выдаст разрешение на использование вакцины Sinovac в чрезвычайных ситуациях.
Индонезия намерена использовать на первых этапах китайские вакцины от компаний Sinovac и Sinopharm, которые поставят Индонезии 18 миллионов доз вакцин, 15 миллионов из которых будут производиться местной компанией Bio Farma.