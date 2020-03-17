Индонезия приостанавливает безвизовый режим из-за коронавируса

Индонезия с 20 марта на месяц приостанавливает действие безвизового режима из-за коронавируса.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

"Индонезийское правительство на один месяц приостановило свою политику освобождения от визового режима для краткосрочных поездок, при получении виз по прибытии и дипломатических и служебных поездках", - говорится в документе. Все иностранцы, желающие посетить Индонезию, теперь должны получать визу в соответствии с целью своего визита. При этом, подавая заявку на визу, они должны предоставить медицинскую справку, выданную соответствующим медицинским учреждением своей страны.

Напомним, с ноября 2015 года Индонезия отменила туристические визы для граждан Азербайджана.

Также будет запрещен въезд или транзит через Индонезию для путешественников, которые за последние 14 дней были в Иране, Италии, Ватикане, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании. Все прибывающие в страну должны заполнять карту о состоянии здоровья в аэропорту.