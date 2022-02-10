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Индонезия приобретет у Франции 42 истребителя Rafale

Индонезия приобретет у Франции 42 истребителя Rafale Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 11:13
Индонезия приобретет у Франции 42 истребителя Rafale

Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Официально: Индонезия заказала 42 истребителя Rafale. Наше стратегическое партнерство выиграет от наших отношений в сфере обороны. Франция горда тем, что вносит вклад в модернизацию вооруженных сил нашего партнера, который играет ключевую роль в рамках АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона", - написала Парли в Twitter.

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Версия на английском языке Indonesia to buy 42 Rafale jets from France

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