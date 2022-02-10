Индонезия приобретет у Франции 42 истребителя Rafale

Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale.

Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Официально: Индонезия заказала 42 истребителя Rafale. Наше стратегическое партнерство выиграет от наших отношений в сфере обороны. Франция горда тем, что вносит вклад в модернизацию вооруженных сил нашего партнера, который играет ключевую роль в рамках АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона", - написала Парли в Twitter.