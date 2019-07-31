Индонезия предупредила об опасности полетов в связи с извержением вулкана

Власти Индонезии издали предупреждения для авиакомпаний об опасности полетов над центральной частью острова Суматра в связи с извержением вулкана Керинчи.

Как передает Reprot со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство энергетики и минеральных ресурсов страны.

Сегодня днем вулкан Керинчи выбросил столб пепла на высоту в 800 м.

В связи с этим Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии распространило сообщение о том, что самолетам лучше не приближаться к Керинчи, так как новое извержение может произойти в любое время, а вулканический пепел, выброшенный в воздух, будет представлять угрозу воздушным судам. Жителям острова запрещено приближаться к вулкану ближе, чем на 3 км.