Индонезия предложила Эфиопии помощь в расследовании крушения Boeing 737 MAX 8

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Власти Индонезии предложили коллегам из Эфиопии помощь в расследовании причин крушения Boeing 737 MAX 8.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Jakarta Post.

"Мы хотели бы оказать содействие, но только при получении официального запроса", - заявил руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

По его словам, "индонезийские ведомства обладают информацией о расследовании аналогичного инцидента с таким же лайнером, который потерпел крушение в октябре 2018 года через 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг)".

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет упал в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.