​Индонезия попросила США помочь в поисках самолета Air Asia

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Власти США заявили, что получили официальный запрос от Индонезии с просьбой помочь в поисках пропавшего самолета Air Asia, передает передает Report со ссылкой на Газета.ru

Ранее сообщалось, что национальное агентство поиска и спасения Индонезии (Basarnas) 30 декабря начнет операцию по поиску пропавшего самолета Airbus A320-200 авиакомпании Air Asia на суше.

Госдепартамент США заявил о готовности помочь в поиске пропавшего самолета.