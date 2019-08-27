​Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео

Индонезия перенесет столицу из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

У новой столицы Индонезии пока нет названия. Известно, что она расположится на участке площадью 180 тыс. гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой - вблизи городов Баликпапан и Самаринда.

Важным фактором при выборе участка для новой столицы стала оценка рисков всевозможных стихийных бедствий. Индонезия - одна из самых небезопасных стран в плане сейсмической активности.

Перенести столицу планируется за 10 лет. Финансовые затраты оцениваются в 466 трлн рупий ($32,5 млрд). Из бюджета выделят 19% этой суммы. Остальная сумма будет привлечена за счет прямых инвестиций государственных компаний и частного сектора.