Индонезия отозвала разрешение на полеты AirAsia из Сурабаи в Сингапур

Баку. 3 января. REPORT.AZ / Информация о рейсе в Сингапур, выполняемом авиакомпанией AirAsia Indonesia, исчезла минувшей ночью с табло аэропорта индонезийского города Сурабая в связи с временным отзывом министерством транспорта Индонезии соответствующего разрешения, передает в субботу новостной интернет-портал Detik.com.

По сообщениям индонезийских СМИ, решение минтранса об отзыве разрешения на совершение рейса до окончания начатого им расследования крушения самолета в Яванском море 28 декабря связано с тем, что оно было выдано AirAsia Indonesia с конкретным указанием четырех других дней недели, но не воскресенья, когда и произошла катастрофа. Между тем, никаких запросов от AirAsia Indonesia об изменении дня вылета в минтранс не поступало.

Самолет Airbus вылетел из Сурабаи в Сингапур рано утром 28 декабря. Менее чем через час пилот запросил разрешение на изменение курса и высоты полета в связи с погодными условиями. Он получил разрешение обойти облачную зону, но не на набор высоты, так как в том же районе находились и другие самолеты.

Затем авиалайнер пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. В тот момент он находился примерно в 100 морских милях к юго-востоку от города Танджунгпандан в индонезийской провинции Банка-Белитунг. На борту были 162 человека, и надежд на спасение кого-то из них практически нет.