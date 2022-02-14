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Индонезия отменит карантин для прибывающих из-за рубежа

Индонезия отменит карантин для прибывающих из-за рубежа Власти Индонезии планируют с 1 марта сократить до трех дней карантин для прибывающих из-за рубежа, а через месяц полностью отменить изоляцию.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 18:19
Индонезия отменит карантин для прибывающих из-за рубежа

Власти Индонезии планируют с 1 марта сократить до трех дней карантин для прибывающих из-за рубежа, а через месяц полностью отменить изоляцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник во время видеоконференции министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

"Новые правила о трехдневном карантине вступают в силу 1 марта, а может быть и ранее, это будет зависеть от развития ситуации", - указал чиновник. Он не исключил, что "с 1 апреля изоляция для прибывающих из-за рубежа может быть полностью отменена". Министр-координатор отметил наличие "признаков того, что пик заболеваемости и госпитализации уже достигнут". По его словам, "в некоторых районах, на островах Бали и Ява, снижается число активных случаев и ежесуточный рост".

Власти Индонезии с 4 февраля открыли для всех иностранцев курортный остров Бали, однако сохранили обязательный пятидневный карантин.

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