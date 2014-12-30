Индонезия опровергла информацию о найденных телах с пропавшего лайнера

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь ВМС Индонезии Манахан Симорангкир опроверг информацию о том, что из воды было поднято 40 тел пассажиров самолета AirAsia, пропавшего 28 декабря, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Agence France-Presse. Симорангкир назвал недоразумением озвученную им ранее информацию об извлечении тел погибших.

Также сообщалось, что в Яванском море (Тихий океан), в 10 км от места, где экипаж лайнера последний раз выходил на связь, найдены тела шести погибших. Однако шеф поисковой операции подтвердил, что были найдены тела трех человек.

До этого во вторник, 30 декабря, появилась подтвержденная информация об обнаружении в море, недалеко от острова Калимантан, обломков самолета AirAsia.

Report напоминает, что на борту лайнера находились 162 человека (155 пассажиров и 7 членов экипажа): трое граждан Южной Кореи, по одному гражданину Сингапура, Малайзии, Франции, подданный Великобритании, остальные — индонезийцы.