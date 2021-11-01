Индонезия одобрила вакцинацию детей от COVID-19 препаратом Sinovac

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило сегодня применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило сегодня применение китайской вакцины Sinovac от COVID-19, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в стране разрешалось вакцинировать только детей от 12 лет.

"Пандемия далека от завершения, и мы должны продолжить вакцинацию от COVID-19. Я считаю, что дети относятся к уязвимой группе населения, и мы можем начать прививать детей от 6 лет и старше", - приводит издание слова главы управления Пенни Лукито.

Газета отмечает, что одобрение было получено после двух успешных фаз клинических испытаний, которые продемонстрировали уровень иммуногенности в 96%.

Индонезия начала программу вакцинации 13 января, за это время введены более 194 миллионов доз препарата, 74 миллиона людей полностью вакцинированы.