Индонезия намерена ограничить въезд из-за коронавируса

Правительство Индонезии обсудит возможность введения ограничений на въезд в страну транспорта на фоне вспышки коронавируса в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти также рассмотрят необходимость выдачи предупреждения для индонезийцев, планирующих посетить Китай.

"Мы обсудим вопросы о выдаче предупреждения для туристов и введении временных ограничений на прибывающий в страну воздушный и морской транспорт", - заявил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Он также сообщил, что отдал распоряжение сотрудникам морских портов и воздушных гаваней носить защитные маски и усилить контроль при проверке судов и самолетов, направляющихся и прибывающих из Китая.